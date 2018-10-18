Для Жээнбекова Бабанов теперь стал беркутом, а не «птенчиком»?

В последние дни активно идет работа по агитации сбежавшего из Кыргызстана хитреца Омурбека Бабанова. Казакбаев Руслан человечнее по сравнению с Бабановым, но и он заступается за земляка и друга.





В последние дни активно идет работа по агитации сбежавшего из Кыргызстана хитреца Омурбека Бабанова. Казакбаев Руслан человечнее по сравнению с Бабановым, но и он заступается за земляка и друга. Несколько дней назад даже отправил обращение к президенту по данному вопросу. А чуть ранее власть начала сокращать дела, возбужденные в отношении Бабанова. Складывается впечатление, будто успешно идет работа по оправданию беглеца, рейдера БОТ.

Год назад Жээнбеков назвал Бабанова «птенчиком», заявил, что он отъявленный коррупционер и борьбу с коррупцией начнет с него. Может это были пустые слова?

Говорят: «Падишах не отказывается от своих слов». Почему бы Жээнбекову, падишаху, не сдержать свое слово, задать Бабанову 25 вопросов? Если Бабанов в ближайшие дни будет полностью оправдан и вернется в Кыргызстан, то власть Жээнбекова полностью растеряет авторитет.

Источник: газета «Багыт.kg» №29 от 17.10.2018 / стр. 3, gezitter. org