Фарид Ниязов в связи с годовщиной победы на выборах президента: Я абсолютно убежден в правильности того, что сделал тогдашний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Бишкек, "Саясат.kg". Текст обращения бывшего главы избирательного штаба Жээнбекова Ф.Ниязова распространила пресс-служба СДПК.

«Уважаемые коллеги по бывшему избирательному штабу Сооронбая Жээнбекова! Дорогие друзья!

Сегодня исполнился ровно год со дня президентских выборов 15 октября 2017 года, завершившихся убедительной победой нашего кандидата Сооронбая Шариповича Жээнбекова.

Несмотря на изменившуюся ситуацию в стране, разделившую многих из нас по разные стороны политических сил, от всей души поздравляю вас с годовщиной нашей общей на тот момент победы!

Выражаю искреннюю признательность всем, кто честно и самоотверженно продвигал нашего кандидата на пост Президента Кыргызской Республики!

Особенно рядовым агитаторам и активистам, кто работал непосредственно с избирателями в аилах и городах. Каждый из вас внес свой особый вклад в общий успех. Вы помогли Сооронбаю Шариповичу с честью пройти эту драматическую избирательную кампанию, сформировать хорошо воспринятый избирателями политический образ и понятную простым людям предвыборную платформу.

Особую признательность хочу выразить активистам, призывавшим голосовать за преемственность политического курса на стабильность и развитие, проводившегося после Апрельской народной революции 2010 года. Сегодня у части общества есть некоторое разочарование в связи с изменениями во внутренней политике государства, но будьте уверены, история расставит все по местам. Со временем народ определит, где правда, а где ложь и клевета. Где честный труд, а где голые слова. Где соратники, а где подхалимы и прилипалы. Где польза, а где вред. Где борьба с коррупцией, а где политические преследования…

Что касается прошлогодних выборов я абсолютно убежден в правильности того, что сделал тогдашний Президент Кыргызстана Алмазбек Шаршенович Атамбаев. И соблюдение принципа одного единственного президентского срока, и мирная передача власти стали неоценимым вкладом в развитие демократии. А его твердая позиция по кандидатам в президенты страны была продиктована заботой о единстве народа Кыргызстана и направлена на борьбу с регионализмом.

Болезненные процессы, происходящие сегодня в обществе в связи со сменой власти, на наш взгляд, это тяжелое, но важное испытание, которое мы, видимо, должны пройти для еще большего торжества Правды и Справедливости! Мы будем твердо отстаивать эти принципы!

Народ Кыргызстана и вся наша политическая система получают колоссальный по своей значимости опыт. Все мы и особенно те, кто руководил страной или занимал высокие посты последние годы, а также те, кто оказался у власти сегодня, должны тщательно анализировать как достижения, так и недоработки, в том числе наши собственные ошибки. Правильные выводы из этого опыта позволят в будущем создать систему, которая поможет новым властям устранять недостатки предшественников, но продолжать их позитивные начинания. Проливать яркий свет на злоупотребления примазавшихся к прежним властям негодяев, но жестко пресекать представителей новых властей в их попытках политического преследования оппонентов. Привлекать к неминуемой ответственности реальных преступников и коррупционеров, но также твердо защищать тех, кто верой и правдой служил народу Кыргызстана.

Желаю всем счастья, крепкого здоровья и новых успехов в честном труде! Политические взгляды у нас могут быть разными, но цель одна – независимый и сильный Кыргызстан, высшими ценностями которого, согласно Конституции являются человек, его жизнь, здоровье, права и свободы!

С уважением,

Фарид Ниязов, глава избирательного штаба Жээнбекова С.Ш. на президентских выборах 2017 года».

Пресс-служба СДПК