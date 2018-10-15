Встретились главы правительств Кыргызстана и Афганистана, обсудив, в том числе, положение памирских кыргызов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Как сообщает пресс-служба правительства, встреча состоялась в рамках заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет сегодня, 12 октября, в городе Душанбе (Республика Таджикистан).
Мы выступаем за активизацию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, так как для этого есть потенциал. Кыргызская Республика одобрила решение о создании кыргызско-афганской межправительственной комиссии и готова подписать соглашение о ее создании с целью проведения заседания указанной комиссии в ближайшее время - сказал Абылгазиев.
Глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла выразил готовность к активизации двусторонних контактов на всех уровнях для наращивания кыргызско-афганского сотрудничества в различных сферах.
"Я рад нашей встрече в рамках предстоящего заседания, которое позволит нам обсудить как актуальные международные и региональные вопросы, так и вопросы двусторонних отношений. Мы выступаем за поступательное развитие отношений между нашими странами", - сказал он.
Стороны также обсудили социально-экономическое положение этнических кыргызов, проживающих на Большом и Малом Памире.
Источник: Баракелде, gezitter. org
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