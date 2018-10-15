Токтайым Уметалиева: «Задержание Кулматова – политическая игра, его аресту поспособствовал высокопоставленный чиновник или очень богатый человек…»

Изначально в отношении бывшего градоначальника Кубанычбека Кулматова было возбуждено уголовное дело по статье 303 («Коррупция») Уголовного кодекса КР. Позднее предъявили обвинение по статье 346 («Незаконное пересечение государственной границы»).





Изначально в отношении бывшего градоначальника Кубанычбека Кулматова было возбуждено уголовное дело по статье 303 («Коррупция») Уголовного кодекса КР. Позднее предъявили обвинение по статье 346 («Незаконное пересечение государственной границы»). Его адвокаты расценивают это как политическое, сфальсифицированное дело. Экс-мэра обвинили в строительстве школы в Калыс-Ордо, но она напоминает, что учебное заведение возвели не на муниципальные деньги, а на грант, предоставленный китайской компанией TBEA в 2015 году. Подрядчика искали тоже китайцы.

В таком случае Кулматов к нарушениям при реализации проекта не имеет никакого отношения, полагает Уметалиева. «Если обвинять во всем, то нужно рассмотреть ответственность всех, кто причастен к этому делу, в том числе тогдашнего премьер-министра. Ведь они были знакомы с проектом?» - говорит она, адресуя вопросы судебным и следственным органам, общественности и ветвям власти.

Говоря о паспортном вопросе, она заявила: «Доказательств вины не нашли, возбудили уголовное дело по паспорту. Но если он гражданин России, как говорят, почему его не судят в соответствии с международным правом? Почему не присутствует представитель посольства РФ? Да потому, что в посольстве ответили: он не гражданин России.

В Госкомитете нацбезопасности заставляют Государственную регистрационную службу доказать, что паспорт Кулматова недействителен. Но ГРС вообще не имеет права что-то доказывать, она только выдает паспорта. К тому же он 22 года жил с кыргызстанским паспортом, пересекал границу. За 22 года ни в Погранслужбе, ни в других госораганах не заметили подделку?» (Что говорится этой паспортной «игрой», 21 сентября Государственная регистрационная служба обратилась в суд с просьбой аннулировать гражданский паспорт Кубанычбека Кулматова).

По мнению Токтайым Уметалиевой, такую казусную ситуацию мог создать только следователь-дилетант. Но дилетантами не могут оказаться все следователи. В связи с этим она предполагает следующее: «Либо высокопоставленный чиновник, либо кто-то очень богатый сделал заказ. Иначе такое слабое, сфабрикованное дело не возбудили бы». Кроме того, она напоминает, что за четыре месяца с момента ареста Кулматова ни разу не велось расследование: «Мы чувствуем, знаем, что к судьям поступают указания сверху. Особое давление оказывается на Бишкекский городской суд. Что это, если не политическое гонение?»

К слову, дело о паспорте Кубанычбека Кулматова должен был начать рассматривать во вторник Первомайский районный суд Бишкека. Но судья Алмаз Калдыбаев отложил до 16 октября рассмотрение судебного дела о признании недействительным паспорта Кубанычбека Кулматова в связи с тем, что представительница Государственной регистрационной службы Насиба Калдыбаева забыла принести доверенность.

Источник: газета «Айгай пресс» №15 от 12.10.2018 / стр. 4, gezitter. org