Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Жумабеков на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Анталии заявил: «Нам тяжело что-то сделать без России, и экономика с ней связана.
Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Жумабеков на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Анталии заявил: «Нам тяжело что-то сделать без России, и экономика с ней связана. Мы всегда это чувствуем. Можно открыто об этом говорить». Отметил, что Кыргызстан опирается на поддержку и помощь Кремля. Такое мнение спикера вызвало споры среди общественности. Некоторые считали, что спикер искренен и Кыргызстан вынужден тесно работать с Россией, другие же раскритиковали его, мол, руководство страны постоянно проявляют рабское поведение во внешней политике.
Источник: газета «Фабула пресс» №66 от 12.10.2018 / стр. 2, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!