Мнение спикера вызвало споры

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Жумабеков на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Анталии заявил: «Нам тяжело что-то сделать без России, и экономика с ней связана.





Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Жумабеков на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Анталии заявил: «Нам тяжело что-то сделать без России, и экономика с ней связана. Мы всегда это чувствуем. Можно открыто об этом говорить». Отметил, что Кыргызстан опирается на поддержку и помощь Кремля. Такое мнение спикера вызвало споры среди общественности. Некоторые считали, что спикер искренен и Кыргызстан вынужден тесно работать с Россией, другие же раскритиковали его, мол, руководство страны постоянно проявляют рабское поведение во внешней политике.

Источник: газета «Фабула пресс» №66 от 12.10.2018 / стр. 2, gezitter. org