«Он начал с самых низов». У Кыргызстана впервые за два года появился посол в Казахстане

Эксперты говорят о возможном потеплении отношений с соседней республикой

Жээнбека Кулубаева назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Казахстане. Об этом сообщают в отделе информационной политики аппарата президента КР.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Кулубаев Жээнбек Молдоканович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан», - говорится в сообщении.

Бывший дипломат Марс Сариев считает эту новость верным признаком нормализации отношений между Кыргызстаном и Казахстаном. Как сказал он Vesti.kg, в этом есть немалая заслуга Сооронбая Жээнбекова.

- Кстати, недавно Нурсултан Назарбаев говорил о закрытии границ со стороны Казахстана и свел к тому, что это было ошибкой, - отметил эксперт. – Заметно потепление двусторонних отношений.

Жээнбека Кулубаева Сариев считает хорошим профессионалом с большим опытом.

- Начал с самых низов министерства иностранных дел, - напомнил он. – Работал послом КР в Китае, возглавлял Департамент Азии и Африки. Имеет приличный опыт.

Политолог Дмитрий Орлов в разговоре с Vesti.kg отметил, что от отсутствия послов в первую очередь всегда страдает население.

- Когда поста отзывают – это плохо, а когда назначают – однозначно хорошо, - сказал он. – Верный знак потепления. Работа посла – защищать интересы своей страны, находясь за границей. К сожалению, не многие из них в последнее время это понимают. Поэтому профессиональный дипломат принесет пользу своим пребыванием и Кыргызстану, и Казахстану.

Жээнбек Кулубаев родился 5 апреля 1963 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области. Окончил Московский военный институт и Дипломатический институт МИД КНР по специальности «Востоковедение».

С 1992 по 1998 года занимал различные дипломатические должности в МИД КР.

С 1998 по 2000 год работал советником посольства Кыргызстана в Китае, а с 2001-2003 года – начальником управления МИД КР.

В 2003-2004 годах был заместителем министра иностранных дел республики. С 2004 по 2006 год трудился заместителем исполнительного секретаря ШОС в Пекине.

С 2006 по 2007 год был послом по особым поручениям и директором департамента международного экономического сотрудничества МИД КР.

В 2007-2009 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом в Малайзии, в 2009-2013 годах - в КНР.

С 2013 года возглавлял Департамент Азии и Африки МИД КР.

Владеет кыргызским, русским, английским и китайским языками.

Напомним, в марте 2018 года Нурсултан Назарбаев назначил послом Казахстана в Кыргызстане Карима Кокрекбаева.