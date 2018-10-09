Илим Карыпбеков не собирается увольняться в связи с провалом ГКНБ по Белизгейту

Тем временем во фракции «Ата Мекен» полагают, что глава КТРК нарушает свое обещание

Дело по Белизгейту останется на совести Илима Карыпбекова. Об этом в беседе с Vesti.kg заявил депутат от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев.

- В 2016 году, когда рассматривался вопрос по Белизгейту, я спросил у Карыпбекова, уйдет ли он в отставку, если дело будет доказано, - напоминает нардеп. - На что нынешний глава КТРК дал мне утвердительный ответ. Видеодоказательство есть на youtube. Раз дал обещание, надо держать слово.

В свою очередь генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков сообщил Vesti.kg, что на данный момент покидать свою должность он не собирается.

- Посмотрите все видео, - предложил Илим Майрамбекович. - Там говорится о том, что я уйду в отставку в строго установленном законом порядке. А в законе не написано, что гендиректор КТРК обязан покинуть пост в случае ошибки какого-то госоргана. Такой нормы нет.

По его словам, к давлению со стороны политиков он уже привык.

- Давление всегда было, все 4 года с того момента, как я являюсь директором КТРК, - признает Карыпбеков. - Все, кто может, кто вовлечен в политику, все политические группы и отдельные лица стараются так или иначе влиять и оказывать свое давление. Это вполне естественный процесс. И то, что сейчас «Ата Мекен» активизировался, тоже абсолютно нормально. Это политика такая. Я к этому нормально отношусь.

Напомним, 14 сентября на заседании фракции «Ата Мекен» представитель ГКНБ сообщил о том, что официальные документы из Белиза в ведомство не поступали. Документы из Белиза якобы подтверждали коррупционные интересы трех оппозиционеров — Текебаева, Саляновой и Шыкмаматова. Их в 2016 году глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев передал экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. После заявления ГКНБ на заседании фракции «Ата Мекен» бывший глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев заявил, что документы, на подлинности которых он настаивал в 2016 году, так и не были подтверждены.

Медина Купсулдаева

Источник - vesti.kg