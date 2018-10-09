Депутат: В СДПК идет саботаж, чтобы начать рейдерский захват партии

Ирина Карамушкина считает, что ее коллеги нарушили порядок, оставив Кожобека Рыспаева во фракции

Парламентская фракция СДПК отклонила предложение политсовета социал-демократов исключить из своих рядом депутата Кожобека Рыспаева. Данное решение было принято с нарушениями устава партии, так как голосование провели путем опроса. Об этом в беседе с Vesti.kg заявила член вышеуказанной фракции ЖК Ирина Карамушкина.

- Фракция не подчинилась решению политсовета и лидеру партии, - отмечает Ирина Юрьевна. - Голосование провели путем опроса. Но такие вопросы не решаются подобным образом. Это нарушение регламента работы фракции. Необходимо было провести закрытое или открытое голосование.

По словам Карамушкиной, в ходе проведения опроса на депутатов фракции могли оказать давление.

- Это был такой фарс, когда к каждому можно подойти и надавить, - пояснила народная избранница. - Организаторы опросного голосования сделали большую ошибку и ввели в заблуждение всех. Данное решение - предательство. В истории есть такое выражение «партийный оппортунизм», когда люди играют, нарушая принципы и нормы.

По данным секретариата парламентской фракции СДПК, за отклонение предложения политсовета проголосовали 26 депутатов, 4 парламентария высказались против, остальные воздержались.

Карамушкина вместе с тем пояснила, что у Кожобека Рыспаева отныне есть право только посещать мероприятия от фракции СДПК.

- Во фракции он может оставаться, посещать мероприятия, ведь у него есть депутатский мандат, - говорит она. - Но делать заявления от партии и выступать не имеет права. Он также не может занимать пост председателя комитета в Жогорку Кенеше. Мое личное мнение такое: здесь натворили очень много ошибок, и идет саботаж, чтобы начать рейдерский захват партии.

Напомним, депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева исключили из политической партии СДПК в августе 2018 года.

Зулайка Эркимбаева

Источник - https://vesti.kg