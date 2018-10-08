На день рождения главы Чуйской области зарезали трех коней?

Акимы, главы айыл окмотов, чиновники, прокуроры и многие другие высокопоставленные работники Чуйской области вчера пышно отпраздновали день рождения главы области Туйгунаалы Абдраимова. Об этом пишет издание kyrgyztoday.org.

По данным СМИ, празднество прошло в селе Карагайлуу-Булак, на котором было зарезано три коня, были установлены юрты.

"Президент призвал чиновников отказаться от пышных празднеств и тоев. Видимо, Туйгунаалы Абдраимов является исключением. По этой причине с конвертами на день рождения приехали главы районов, айыл окмотов и местных правоохранительных органов, чтобы выразить ему свое уважение. Говорят даже, что и некоторые депутаты ЖК пожаловали на праздник", - пишет издание.



Вместе с тем СМИ отмечает, что глава Чуйской области заслужил такой праздник, так как является уникальным человеком.

"Туйгунаалы Абдраимов заслужил такой день рождения. Ему удалось благополучно на высоких постах прослужить четырем президентам, включая Сооронбая Жээнбекова. Это удивительно непотопляемый человек. Назвавший Атамбаева в свое время "шизофреником", он позже получает от него же орден. Также он прославился своим драчливым характером. Так, СМИ писали, что он в свое время подрался с доктором Женишбеком Назаралиевым и ударил журналиста Асланбека Сартбаева. Кроме того, кем ему только ни приходилось быть. Он был и министром, и депутатом, и главой ЦИК, и даже послом. Теперь только президентская должность осталась", - заключает издание.

Напомним, Туйгунаалы Абдраимов 25 мая 2018 года был назначен полномочным представителем Правительства КР в Чуйской области.

Если информация о подобном пышном празднестве подтвердится, интересно, что на это скажет высокое начальство. И таким ли уж "непотопляемым" окажется Абдраимов...

vb.kg