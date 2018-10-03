Бакыт Шаршембиев: Я прохожу свидетелем по двум уголовным делам, а не по восьми

Б.Шаршембиев: Подобные выпады со стороны Момбекова были и при внедрении проекта цифрового телевидения.
"Я являюсь свидетелем по двум уголовным делам. По четырем делам дали отказные материалы. Что касается двух остальных, то я догадываюсь, какие это дела, но я в них не участвую", - заявил сегодня, 3 октября, на пресс-конференции глава Госкомитета по информационным технологиям и связи Бакыт Шаршембиев, комментируя заявление депутата ЖК Рыскельды Момбекова.
Напомним, депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Рыскельды Момбеков заявил, что Шаршембиев является фигурантом восьми уголовных дел. По его словам, эта информация поступила к нему от Совета безопасности КР.
Он отметил, что первое уголовное дело возбуждено АКС ГКНБ из-за выбора подрядчика компании "Квант-эфир". Тендер проводило ОАО "Кыргызтелеком". Но сейчас дело приостановлено. Расследование длилось 10 месяцев. Второе дело касалось якобы продажи линий связи в Нарынской области. В них он проходит свидетелем.
"Не знаю, откуда взяли эти дела. Подобные выпады со стороны Момбекова были и при внедрении проекта цифрового телевидения. Мы первые в Центральной Азии отключили аналоговое телевещание. Все работает уже 4 года", - сказал он.
Шаршембиев отметил, что не понимает, кому нужны такие выпады от депутатов, но оставляет за собой право обратиться в суд с иском в отношении своей персоны.
Источник - Кактус
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