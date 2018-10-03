Представители президента, ЖК и Генпрокуратура за сохранение неприкосновенности экс-главы государства

Конституционная палата рассмотрела ходатайство Нурбека Токтакунова
Представители аппарата президента, парламента и Генпрокуратуры выступили за сохранение полной неприкосновенности экс-президента. Об этом Vesti.kg рассказал правозащитник Нурбек Токтакунов.
- Сегодня Конституционная палата рассмотрела мое ходатайство о признании неконституционной неприкосновенность экс-президента, - пояснил он. - Госорганы не видят в моем заявлении никакого неравенства граждан. Я полагаю, что все ведомства подконтрольны. Юрист аппарата Жогорку Кенеша подтвердил, что согласовал свою позицию со спикером парламента. Это говорит о том, что власти обеспокоены, понимая, что новое руководство страны всегда захватывает контроль над правоохранительными органами. Видимо, никаких реформ в нашей стране не будет.
Токтакунов отметил, что решение по данному вопросу Конституционная палата огласит сегодня.
Вероника Малышева
Источник: https://vesti.kg
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