«Ису Омуркулова укусила муха цеце, если он решил бороться с давлением на судей»

Лидер фракции СДПК заявил, что причина роста количества исков - несовершенство системы правосудия и произвол властей

Судьи боятся ослушаться указаний сверху, потому что допускают в своей работе много ошибок. Таким мнением с Vesti.kg поделился известный адвокат Икрамидин Айткулов.

- Судьи выполняют указания сверху, так как в случае ослушания к ним могут прийти в любой день и провести проверку, которая непременно обнаружит нарушения, - пояснил он. - Дисциплинарная коллегия - единственный орган, который имеет право наказывать судей. Но она совершенно не работает. Там в основном сидят те же люди, которые ранее выносили приговоры. Поэтому говорить о какой-то судебной реформе не приходится. В судебной власти царит беззаконие. Нужно проводить кардинальную чистку в судебных и правоохранительных органах.

Поясним, вчера на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутат Иса Омуркулов заявил, что причиной роста судебных дел является несовершенство системы правосудия, а также произвол властей.

«К сожалению, для судей приказы сверху являются непререкаемыми, они боятся ослушаться», - отметил в своей речи нардеп.

В свою очередь бывшую судью Конституционной палаты заявление Омуркулова удивило.

- Давно известно, что на судей давят, - сказала она Vesti.kg. - Это же любимая тактика СДПК - их любимый метод управления государством. Если честно, меня удивляет, что Иса Омуркулов вдруг заявил об этом с трибуны. Они могут говорить громкие слова, которые расходятся потом с делами. Если он собрался этому противодействовать, значит его муха цеце укусила.

Вероника Малышева

Источник - vesti.kg