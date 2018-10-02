Без Бабанова партия «Республика» осиротела…

После возбуждения уголовного дела Омурбек Бабанов покинул страну и заявил, что уходит из политики.
После возбуждения уголовного дела Омурбек Бабанов покинул страну и заявил, что уходит из политики. Его партия «Республика» находится в тяжелом положении. Некоторые известные личности из «Республики», которые вслед за Бабановым оказались на политической арене, уже сейчас забили тревогу: «Наверное, не сможем участвовать на парламентских выборах 2020 года, некому финансировать партию». Отдельные люди чуть ли не расплакались, рассказывая о том, что после ухода Бабанова политсовет партии ни разу не собрался, а сама партия напоминает корабль без капитана. Тем не менее некоторые не теряют надежды, говоря:
«Приостановлено уголовное дело в отношении Бабанова. Кажется, ему разрешили вернуться в Кыргызстан. В таком случае у него будет возможность участвовать в выборах».
Источник: газета «Фабула пресс» №62 от 28.09.2018 / стр. 3, gezitter. org
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