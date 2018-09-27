Эксперт: ООН придает особое значение Кыргызстану

Президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в официальном открытии Общих дебатов 72-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в рамках рабочей поездки в Нью-Йорк.





Президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в официальном открытии Общих дебатов 72-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в рамках рабочей поездки в Нью-Йорк. Тема нынешних дебатов – "Сделаем ООН ближе к интересам всех людей: глобальное лидерство и общая ответственность в поддержании мирных, справедливых и устойчивых обществ".

В рамках открытия общих дебатов 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 73-й сессии ГА ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, президент США Дональд Трамп и ряд других мировых лидеров. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выступил по вопросам глобальной безопасности, устойчивого развития, экологии.

Как заявил Жээнбеков, ни одно государство не застраховано от угроз, связанных с терроризмом и экстремизмом, принимаемые меры международного сообщества остаются недостаточными. Он также отметил, что организация нуждается в изменениях. О важности данного мероприятия для Кыргызстана мы поговорили в рамках программы "Кун чекит" с экспертом по международным отношениям Эдилем Осмонбетовым.

Марал: Президенты Кыргызстана до этого времени тоже выступали на сессиях Генассамблеи ООН, поднимали важные вопросы. Какие новшества, особенности вы смогли заметить в этот раз?

Эдиль Осмонбетов: Значение этой сессии для Кыргызстана большое. Лидеры, главы правительств 140 стран слушали выступление Жээнбекова. Генассамблея ООН является самой высокой мировой площадкой. Здесь мировые лидеры слышат голос кыргызов. Меня очень удовлетворили слова президента с трибуны ООН. Во-первых, был поднят вопрос роли демократии в Кыргызстане, а также водный вопрос. Кроме того, Кыргызстан выразил свою позицию по борьбе с глобальным терроризмом и выразил намерение внести в это дело серьезный вклад. Также поднят вопрос рекультивации урановых хвостохранилищ.

Мне больше всего понравилось, что поднятые президентом вопросы рассмотрены на 3-х уровнях: государственном, региональном и глобальном. Это происходит впервые.

Встречи на Генассамблее считаются очень важными, потому что здесь Кыргызстан позиционирует себя суверенным государством. Также определяет, что у нас есть достойное место на глобальном уровне.

Самое основное – на этой сессии поставлена большая цель. Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН на 2027-2028 гг. Поддержка этой идеи другим государствами станет для нас геополитическим импульсом.

Марал: Каков уровень влияния ООН на решение вопросов, поднятых на этой площадке президентом Кыргызстана?

Эдиль Осмонбетов: Влияние большое. Так, в ООН участвуют такие государства, как США, Франция, Великобритания и другие. В аппарате фиксируют все заявления лидеров государств, на протяжении определенного времени их рассматривают и оказывают при необходимости помощь. В условиях процесса глобализации одной стране не справиться с проблемами на региональном уровне, их необходимо решать на мировом уровне. ООН располагает большим влиянием как в финансовом, так и в других аспектах.

Марал: Жээнбеков также встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В целом каковы перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и ООН?

Эдил Осмонбетов: Как сказано на заседании ООН, Кыргызстан играет большую роль в Центральной Азии как республика, устремленная к парламентаризму. Именно поэтому генсек Антониу Гутерриш отметил огромное значение Кыргызстана для ООН.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org