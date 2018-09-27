В правительство поступит документ о лишении экс-президента неприкосновенности

Инициатор законопроекта Исхак Масалиев намерен ускорить процесс принятия данной нормы. Обсуждение в ЖК может начаться уже через неделю

Депутат Исхак Масалиев через неделю намерен начать в Жогорку Кенеше обсуждение законопроекта о снятии неприкосновенности с экс-президента. Об этом Vesti.kg расскзал сам парламентарий.

- На прошлой неделе мы с коллегой Курманкулом Зулушевым внесли окончательный вариант проекта закона, - отметил он. - Теперь документ поступит в правительство, чтобы кабмин дал свое заключение. После чего начнется работа в комитетах. Я буду стараться ускорить процесс.

Исхак Абсаматович добавил, что Конституционная палата, скорее всего, займет выжидательную позицию по аналогичному заявлению о признании неконституционной неприкосновенности бывшего главы государства, которое поступило от правозащитника Нурбека Токтокунова.

- Возможно, они дождутся момента, когда закон подпишет президент, - предположил нардеп. - Ведь все судьи в Конституционной палате назначены при Атамбаеве, и есть мнение, что данные поправки будут применены именно к нему. На самом деле я прописывал общие нормы. Фамилий в моем проекте закона нет.

Поясним, депутаты Курманкул Зулушев и Исхак Масалиев вынесли на общественное обсуждение проект поправок в законы «О гарантиях президента» и «О регламенте Жогорку Кенеша».

Депутаты предлагают прописать, что президент имеет неприкосновенность за исключением случая отрешения его от должности.

«Президент Кыргызской Республики может быть привлечен к уголовной ответственности после отрешения его от должности.



Президент может быть отрешен от должности только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения в совершении преступления, подтвержденного заключением Генерального прокурора о наличии в действиях президента признаков преступления», - говорится в проекте закона.

Авторы поправок в справке-обосновании отметили, что «принятая на общенародном референдуме 2010 года Конституция принципиально изменила не только форму государственного устройства, правовой статус президента и Жогорку Кенеша, но и учредила новые, более повышенные требования ко всем органам государственной власти.Одним из основополагающих правовых принципов стала открытость государственных органов и осуществление ими своих полномочий исключительно в интересах народа, а также обязательную ответственность всех должностных лиц за противоправные действия».





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