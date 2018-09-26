Высказывания Жээнбекова о Бабанове – это просто слова?

Мы все хорошо знаем, что сказал Жээнбеков Бабанову во время выборов. Господин Сооронбай охарактеризовал его как «птенчика-коррупционера», заявил, что борьбу с коррупцией начнет с БОТ [Бабанов Омурбек Токтогулович]. А чем все закончилось в итоге?





Мы все хорошо знаем, что сказал Жээнбеков Бабанову во время выборов. Господин Сооронбай охарактеризовал его как «птенчика-коррупционера», заявил, что борьбу с коррупцией начнет с БОТ [Бабанов Омурбек Токтогулович]. А чем все закончилось в итоге? В отношении Бабанова возбудили уголовное дело не по коррупционным делам, а на основании попытки захвата власти во время выборов и за разжигание межэтнической розни в селе Он-Адыр.

Первое уголовное дело уже сократили. Стало известно, что и второе уголовное дело было приостановлено. В то же время экспертиза выявила, что видео выступления Бабанова в Он-Адыре не является подделкой. Тем не менее даже не стали разыскивать Бабанова, сбежавшего в Россию. Это обстоятельство многих раздражает.

Наверное, Жээнбеков перед выборами ради красного словца сказал: «Борьбу с коррупцией начну с Бабанова».

Не только не начали копаться в коррупционных делах, но и последующие дела сократили, что о многом говорит. Очевидно, что у Жээнбекова духу на это не хватает. Если бы хватило, если бы думал о народе, то он привлек бы к уголовной ответственности Бабанова, который рейдерским путем завладел банком «Кыргызстан», рынком «Азамат», нефтебазой «Восст». Президент должен по-мужски выполнить обещание, проявить решительность…

Источник: газета «Багыт.kg» №27 от 26.09.2018 / стр. 1