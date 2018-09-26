Карамушкина: Депутата от фракции СДПК вызвали в ГКНБ после визита к Атамбаеву

Несколько парламентариев поздравили экс-президента с юбилеем партии

Одного из депутатов ЖК от фракции СДПК сегодня вызвали в ГКНБ после того, как он приехал поздравить Алмазбека Атамбаева с юбилеем партии. Об этом Vesti.kg рассказала депутат Ирина Карамушкина.

- Сегодня я и моя коллега Асель Кодуранова приехали к Алмазбеку Шаршеновичу в здание форума, чтобы поздравить его с юбилеем нашего политобъединения, - пояснила она. - Он очень обрадовался и сказал, что женщины-партийцы оказались более верными. Ведь многие мужчины предали его. Мы поехали, дабы специально показать, что нам нечего бояться, и все разногласия, которые есть в партии, пройдут. В такой юбилей мы должны были поддержать своего лидера.

Ирина Юрьевна отметила, что у Алмазбека Атамбаева было хорошее настроение.

- Он был очень рад, что к нему приходили люди и поздравляли, - уточнила парламентарий. - Но очень огорчило то, что, по словам охранников, дежурили сотрудники правоохранительных органов. Мне было очень противно, когда я узнала, что одного моего коллегу, который также приехал поздравить Атамбаева, вызвали в ГКНБ. Там спрашивали, что он делал, почему оказался в «Форуме» и с какой целью. Его фамилию я не могу раскрыть, пока не выясню все обстоятельства. Но меня это насторожило. Если это правда, то это очень тревожный звонок.





Source: https://vesti.kg