Трамп готов встретиться с Роухани на Генассамблее ООН

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности президента Дональда Трампа провести встречу с иранским президентом Хасаном Роухани на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности президента Дональда Трампа провести встречу с иранским президентом Хасаном Роухани на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.
"Президент был предельно ясен. Если переговоры с Ираном будут конструктивными, президент рад их провести", - отметил Помпео в транслировавшемся в воскресенье интервью телеканалу Fox News. При этом госсекретарь заявил, что на сегодняшний день не знает о каких-либо планах о встрече Трампа с Роухани в Нью-Йорке.
Однако, в Тегеране считают эту встречу маловероятной. Накануне президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в террористической атаке на военный парад в Ахвазе косвенно виновны США. Атака на парад на юго-западе Ирана была совершена 22 сентября, в результате теракта погибли 28 человек.
По мнению Роухани, государства Персидского залива, поддерживаемые Вашингтоном, оказывают поддержку антиправительственным меньшинствам в Иране. "Америка ведет себя как хулиган по отношению к остальному миру...и считает, что он может действовать на основе грубой силы", — приводит Reuters слова Роухани, сказанные перед вылетом в Нью-Йорк для участия в ГА ООН.
Днем ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук во время выступления в Гудзонском институте заявил, что Вашингтон рассчитывает заключить с Ираном новую сделку, которая регулировала бы его ядерную и баллистическую программы. По его словам, перед этим Тегеран должен выполнить 12 требований, которые выдвинул Вашингтон после выхода из прежнего соглашения. Как следует из его заявления, новая договоренность – в отличие от той, что была заключена при Бараке Обаме, – должна быть поддержана Конгрессом.
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