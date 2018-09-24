Сооронбай Жээнбеков прибыл в Нью-Йорк для участия в Общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков прибыл в г. Нью-Йорк, США, для участия в Общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков прибыл в г. Нью-Йорк, США, для участия в Общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как ранее сообщалось, Глава государства выступит на Общих дебатах Генассамблеи ООН, встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем и главами других государств. Во время визита Президент Кыргызской Республики откроет фотовыставку в библиотеке ООН им. Д. Хаммаршельда, посвященной 90-летию писателя Чынгыза Айтматова.