Омурбек Текебаев жив. В «Ата Мекен» не знают, кому выгодно лгать о его смерти

Весть о смерти политика распространили в соцсетях накануне
Информация о смерти Омурбека Текебаева не соответствует действительности. Об этом заявили представители политика и представители партии «Ата Мекен».
22 сентября 2018 года в социальной сети Facebook распространилась новость о том, что лидер партии «Ата Мекен» умер в результате сердечного приступа. Однако на деле Текебаев жив и по-прежнему содержится в исправительной колонии №47.
«Представителям Текебаева пока не известны авторы и мотивы распространения ложной информации», - сказали в партии.
Source: https://vesti.kg/
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