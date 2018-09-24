Омурбек Текебаев жив. В «Ата Мекен» не знают, кому выгодно лгать о его смерти

Весть о смерти политика распространили в соцсетях накануне

Информация о смерти Омурбека Текебаева не соответствует действительности. Об этом заявили представители политика и представители партии «Ата Мекен».

22 сентября 2018 года в социальной сети Facebook распространилась новость о том, что лидер партии «Ата Мекен» умер в результате сердечного приступа. Однако на деле Текебаев жив и по-прежнему содержится в исправительной колонии №47.

«Представителям Текебаева пока не известны авторы и мотивы распространения ложной информации», - сказали в партии.

Source: https://vesti.kg/