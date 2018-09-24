«Республика - Ата Журт» не знает, как участвовать в следующих выборах. Денег нет

Депутаты сообщили, что после отъезда Бабанова ни разу не собирался политсовет «РАЖ»

Об участии на парламентских выборах 2020 года партия «Республика - Ата Журт» еще даже не думала. Об этом Vesti.kg рассказал член парламентской фракции «РАЖ», депутат Калдарбек Баймуратов.

- Конечно, без Омурбека Бабанова атмосфера в партии стала совсем другой, - отметил он. - Он сильный лидер и основатель партии, человек, который вдохновлял всех нас. Может, в следующем году поднимем вопрос о выборах, а сейчас не до этого. К тому же я не вижу кого-то, кто мог бы финансировать предвыборную кампанию. Но время покажет.

В свою очередь его коллега по фракции Максат Сабиров признался Vesti.kg, что после отъезда Бабанова за границу политсовет партии не разу не собирали.

- Как мы можем идти на выборы, если у «Республики - Ата Журт» нет лидера? - задался вопросом он. - Наша партия как корабль без капитана. Хотя недавно стало известно, что уголовное дело в отношении Бабанова приостановили. Возможно, ему позволят вернуться в Кыргызстан, и тогда он сможет передать партию. Только после этого, может, у нашего политобъединения появится шанс участвовать в выборах.

Поясним, ранее депутат фракции «РАЖ» Кенжебек Бокоев в интервью отечественным СМИ сообщил, что работа фракции без Омурбека Бабанова уже никогда не будет прежней.

«Стоит вопрос о том, будем ли мы участвовать в выборах. И где брать финансирование? Я не вижу депутатов, готовых финансировать выборы», - констатировал он.

Source: https://vesti.kg/