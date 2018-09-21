21 В Чолпон-Ате прошла встреча представителей Орхусских Центров из 15 стран

Бишкек, "Саясат. kg". В Чолпон-Ате 20 сентября завершился двухдневная встреча представителей Орхусских Центров из 15 стран секретариата Орхусской Конвенции (г.Женева), а также представителей экологических департаментов ОБСЕ (г.Вена).

В Чолпон-Ате 20 сентября завершился двухдневная встреча представителей Орхусских Центров из 15 стран секретариата Орхусской Конвенции (г.Женева), а также представителей экологических департаментов ОБСЕ (г.Вена).

На встрече принимали участие представители ГАООС и ЛХ, Иссык-Кульской областной государственной администрации, международные и не правительственные общественные организаций.

В ходе встречи были организованы практические мероприятия, посвященные Международному дню очистки водоемов, с участием дайверов-любителей добровольного движения «Чистый Иссык-Куль».

Кроме того, состоялось награждение победителей конкурса «Берегите Иссык-Куль – жемчужину Кыргызстана», который был организован Иссык-Кульским Орхусским Центром и Иссык-Кульской районной государственной администрации с участием Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

Орхусские Центры Кыргызстана были созданы на основании Меморандума о взаимосотрудничестве между Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООС и ЛХ) и Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, который был подписан в г.Бишкек в декабре 2014 года.

Основной задачей этого меморандума заключается оказание содействие ГАООСЛХ в реализации принципов Орхусской Конвенции на территории Кыргызстана. В течении 3-х лет Орхусские Центры провели несколько своих экологических мероприятий, среди которых были тренинги, семинары, консультации, общественные обсуждения, образовательные встречи и многое другое. За эти годы Орхусские Центры приобрели соратников и партнеров, которые оказывают содействие в реализации своих планов. Все мероприятия проводятся на основании разработанного Стратегического плана Деятельности Орхусских Центров Кыргызстана на 2015-2018 годы.

Кроме этого, Орхусские Центры активно проводят деятельность и с международными партнерами. Ежегодно проводятся встречи представителей Орхусских Центров Европы, Закавказья и Центральной Азии, на которых они обмениваются своими результатами работ, делятся со своими успехами и представляют итоги работ за прошедший год.