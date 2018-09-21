Вступит ли в гонку партия «Аалам»?

Можно сказать, что мало кто пристает к Арслану Малиеву. В свое время этот господин отметился хорошими делами.
Можно сказать, что мало кто пристает к Арслану Малиеву. В свое время этот господин отметился хорошими делами. К сожалению, лет восемь назад передал Текебаеву 60 тысяч долларов, чтобы стать депутатом, но не смог вернуть деньги. Он несколько раз напоминал, но Омуке его проигнорировал. Теперь последний в местах не столь отдаленных, тем не менее вряд ли он встретится с Малиевым.
Неизвестно, будет ли участвовать партия «Аалам» на парламентских выборах, которые пройдут через два года. Стоит отметить, что в 2015 году на выборах партия получила мало голосов. Думаем, они поборются, если на этот раз в партийную копилку внесут достаточно денег. Да и экс-депутат Жылдыз Жолдошова вряд ли будет бездействовать. Ведь она тоже состоит в партии. Почему бы им не вступить в борьбу, взяв в свои ряды достойных юношей и девушек?
Источник: газета «Ачык Соз» №28 от 20.09.2018 / стр. 3, gezitter.org
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