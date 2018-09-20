Жээнбеков поменяет самолет за 250 млн долларов?

Президент и премьер-министр Кыргызстана летают самолетом Ту-154 1993 года выпуска. Об этом агентству Sputnik сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.
Президент и премьер-министр Кыргызстана летают самолетом Ту-154 1993 года выпуска. Об этом агентству Sputnik сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.
«Ту-154 морально устарел. Но состояние хорошее, летает. Своевременно проверяется. Тем не менее мы предложили перейти на западные самолеты новых моделей, если представится возможность. Сейчас этот вопрос рассматривается», - сказал он.
Но директор не назвал стоимость самолета, который бы нам подошел. Судя по открытым данным в интернете новые самолеты могут стоить 250 млн долларов. Пока что правительство и Жогорку Кенеш не поднимают этот вопрос. У государства ограничены возможности для приобретения нового самолета…
Источник: газета «Багыт.kg» №26 от 19.09.2018 / стр. 2, gezitter. org
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