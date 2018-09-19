В Жогорку Кенеше требуют отчета экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева о Белизгейте

Депутаты должны заслушать отчет ГКНБ по делу о Белизгейте и призвать к ответу бывшего главу ведомства Абдиля Сегизбаева. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил глава фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.



Депутаты должны заслушать отчет ГКНБ по делу о Белизгейте и призвать к ответу бывшего главу ведомства Абдиля Сегизбаева. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил глава фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, в свое время председатель ГКНБ много говорил о причастности трех депутатов парламента к делу о Белизгейте. Сейчас нужно поставить точку в этом вопросе.

«Здесь нет личных отношений, здесь речь идет об уважении к государству, к вам, депутаты. Такого не должно быть. ГКНБ должен прекратить политические провокации и гонения. Тогда ОТРК показывала и транслировала выступления сотрудников ГКНБ, пусть и сейчас покажет. Некоторые говорят, что это личные отношения, но это не так. Если мы не выслушаем сейчас ГКНБ, то будет нанесен урон нашей гордости и нашему имени», — заявил Алмамбет Шыкмаматов.

Его поддержал еще один депутат от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев, а также депутат Жанар Акаев.

«Мы еще репрессиям прошлых лет не дали оценку. Действиям предыдущего президента надо дать оценку. Из-за него некоторые сегодня сидят, некоторые ушли из политики. Мы должны дать оценку, чтобы потом это снова не повторилось», — заключил Каныбек Иманалиев.

Напомним, осенью 2016 года тогда еще председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев представил президенту Алмазбеку Атамбаеву документы по трасту от 4 апреля 2012 года в пользу бенефициаров (трех депутатов ЖК) долей в 22 процента (8 процентов + 7 процентов + 7 процентов) офшорной компании «Саутфилд» (Белиз), владевшей в свое время 50 процентами акций кыргызского ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom).

Согласно документам, если бы до 1 января 2015 года компании «Саутфилд» удалось продать акции ЗАО «Альфа Телеком» более чем за $50 миллионов, эти граждане автоматически получили бы обговоренные пакеты акций компании. Это фактически означает получение ими соответствующей доли выручки. Только из-за того, что позже решением судов КР указанные 50 процентов акций конфисковали в пользу государства, траст не вступил в силу.

Алмазбек Атамбаев поручил генпрокурору проверить документы по трасту акций MegaCom, свидетельствующие о заинтересованности депутатов парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.

В «Ата Мекене» представили документы, опровергающие причастность коллег к «Белизгейту».



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