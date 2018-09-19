Депутат из фракции «Ата Мекен» Сайдулла Нышанов поклонялся Алмазбеку Атамбаеву, когда тот был президентом и получил из его рук награду.
Депутат из фракции «Ата Мекен» Сайдулла Нышанов поклонялся Алмазбеку Атамбаеву, когда тот был президентом и получил из его рук награду. Теперь же он заявляет: «Не пойду на день рождения Алмазбека Атамбаева. Даже не поздравлю через СМС». Интересно, а кого волнует – пойдет он или нет? Интересно, с какой целью он выдает за героизм отказ пойти на день рождения? Тем самым он показал себя скользким как мыло человеком. Если он сам забыл, то народ не забыл, как в свое время Нышанов на заседании Жогорку Кенеша выступил с инициативой: «Алмазбека Шаршеновича нужно наградить званием герой Кыргызстана».
Источник: газета «Фабула пресс» №59 от 18.09.2018 / стр. 3, gezitter.org
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