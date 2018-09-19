Фракции выдвинули 5 кандидатов на пост омбудсмена

Фракции Жогорку Кенеша выдвинули на должность омбудсмена пятерых кандидатов. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам.





Фракции Жогорку Кенеша выдвинули на должность омбудсмена пятерых кандидатов. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам.

Так, фракция СДПК выдвинула на пост омбудсмена Токона Мамытова, фракция "Ата Мекен" – Канатбека Азиза. Фракция "Бир бол" выдвинула трех кандидатов. Это правозащитница Рита Карасартова, а также Маматурайым Момунов и Рыскул Бактыбеков.

После принятия комитетом решения на пленарное заседание парламента будет выставлен вопрос отбора кандидата на должность омбудсмена.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org