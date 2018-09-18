Министр иностранных дел: Визит в Кыргызстан российского президента Владимира Путина стоит в графике

Визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан стоит в графике.
Визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан стоит в графике. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.
"Россия сообщила, что президент России принял приглашение. Есть график как у нашего президента, так и у главы России. Мы должны совместить графики и подготовить содержательную часть. В пакете больше 10 вопросов, в основном политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного характера. Официальный рабочий визит В. Путина стоит в графике", - заявил министр.
Источник: super.kg, www.gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!