Министр иностранных дел: Визит в Кыргызстан российского президента Владимира Путина стоит в графике

Визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан стоит в графике.





Визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан стоит в графике. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

"Россия сообщила, что президент России принял приглашение. Есть график как у нашего президента, так и у главы России. Мы должны совместить графики и подготовить содержательную часть. В пакете больше 10 вопросов, в основном политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного характера. Официальный рабочий визит В. Путина стоит в графике", - заявил министр.

Источник: super.kg, www.gezitter.org