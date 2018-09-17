Как политики выдают личные интересы за национальные, рассказали президенту

«Узкие политические круги лоббируют свои интересы, выдавая их за национальные», — заявил сегодня глава Ассоциации рынков, предприятий и сферы услуг Сергей Пономарев на встрече с президентом Кыргызстана.



«Узкие политические круги лоббируют свои интересы, выдавая их за национальные», — заявил сегодня глава Ассоциации рынков, предприятий и сферы услуг Сергей Пономарев на встрече с президентом Кыргызстана.

По его словам, нужно возвращать обязательность проведения процедуры анализа регулятивного воздействия (АРВ) образца 2017 года. Эксперт обратил внимание и на то, что власти часто не слышат бизнес, — многие нормативно-правовые акты принимаются без учета мнения предпринимателей. У бизнеса крайне редко получается отстоять свои права.

«В свое время проект налогового закона по внедрению онлайн-ККМ проходил без АРВ. Бывший министр экономики Артем Новиков старался нам доказать, что сначала нужно принять закон, а потом делать АРВ. Это вопиющий случай. Глава Минэконома убеждал нас, что это будет работать. Мы доказывали обратное. Мы просили пригласить представителей налоговой и таможенной служб и спросить у них, сколько будет составлять потеря. Таможня сказала, что 19 миллиардов сомов потеряем. Нужно было делать АРВ», — привел пример Сергей Пономарев.

«Нужно делать АРВ обязательно. Причем нужно просчитывать не просто затраты бизнеса и государства. Необходимо представлять данные, сколько заработаем от введения той или иной нормы, а сколько в итоге потеряем», — заключил он.



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