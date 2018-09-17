Омуркулов: Мы посмотрели на юридическое образование Токона Мамытова

Лидер парламентской фракции СДПК, депутат Иса Омуркулов связал выдвижение на должность омбудсмена кандидатуры бывшего вице-премьер-министра Токона Мамытова с его юридическим образованием.





Лидер парламентской фракции СДПК, депутат Иса Омуркулов связал выдвижение на должность омбудсмена кандидатуры бывшего вице-премьер-министра Токона Мамытова с его юридическим образованием.

Отвечая на вопросы "Азаттыка" после фракционного собрания, Омуркулов заявил, что при отборе кандидата был учтен его опыт:

- Мои коллеги предложили. Поставили на голосование, и единогласно кандидатура Токона Мамытова выдвигается от имени нашей фракции. Во-первых, опыт этого человека. Его юридическое образование. Я думаю, что будет правильным пойти на эту должность обладающему глубокими знаниями и опытом человеку. Есть много случаев разногласий с законом мигрантов в Казахстане, России и других местах. Многих задерживают, они остаются без присмотра. Также мы посмотрели на его глубокое понимание миграционных вопросов, этнических отношений. Он делал доклады по этой теме в Европе. Его коммуникабельность. Мы учли эти хорошие качества и выдвинули. Это [пост омбудсмена] орган, который избирается парламентом и отчитывается перед парламентом. Программу рассмотрим на сессии.

По словам Исы Омуркулова, Токон Мамытов сдал необходимые документы. Фракция СДПК предложила Токона Мамытова на должность омбудсмена среди 8 кандидатов на своем заседании сегодня, 14 сентября. Токон Мамытов 1953 года рождения. 18 декабря этого года ему исполнится 65.

Во время обсуждения кандидата представитель фракции, депутат Дастан Бекешев указал на то, что омбудсменом может быть избран гражданин не старше 65 лет, а Токону Мамытову через три месяца исполняется 65.

На это лидер фракции СДПК Иса Омуркулов ответил, что закон не будет нарушен.

Согласно процедурам, кандидатов в омбудсмены выдвигают парламентские фракции, омбудсмена депутаты избирают на пленарном заседании.

Предыдущий омбудсмен Кубат Оторбаев ушел с должности 26 июня по собственному желанию. В двухмесячный срок парламент должен был утвердить нового омбудсмена.

До этого аппарат омбудсмена выдвинул заведующего юридическим отделом этого органа Урмата Аралбаева, а парламентская фракция "Ата Мекен" предложила юриста Канатбека Азиза. Выражала также намерение идти на должность омбудсмена правозащитница, гражданская активиста Рита Карасартова.

Источник: "Азаттык", gezitter. org