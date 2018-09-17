«Птенчик» Бабанов не находится на Багамских островах…

4 ноября прошлого года Генпрокуратура возбудила в отношении тогдашнего депутата Жогорку Кенеша О. Бабанова уголовные дела, обвинив в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, а также возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды.





4 ноября прошлого года Генпрокуратура возбудила в отношении тогдашнего депутата Жогорку Кенеша О. Бабанова уголовные дела, обвинив в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, а также возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды. А во время борьбы за престол, на теледебатах С. Жээнбеков совершил выпад в сторону Бабанова, сказав: «Эй, птенчик, борьбу с коррупцией начну с тебя. У меня к тебе 25 вопросов». Весь Кыргызстан это видел. Спустя некоторое время О. Бабанов выехал из страны. Затем притаился.

Несколько дней назад руководство Совета безопасности Кыргызстана сообщило, что по Бабанову сейчас ведется следствие, сам он объявлен в розыск. Омурбек Токтогулович, как оказалось, живет не за океаном, не в отдаленном континенте, а в Москве, чувствует себя вольготно. Соответствующие фотографии недавно были размещены в соцсетях. Поэтому с одной стороны удивляет то, что власть не может до него дотянуться, не может его найти, а с другой стороны наталкивает на различные подозрения.

Источник: газета «Айгай пресс» №11 от 14.09.2018 / стр. 2, gezitter. org