Кыргызстан выразил протест Казахстану в связи с проверкой своих граждан в аэропорту Алматы

Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Кыргызстане Карим Кокрекбаев 14 сентября приглашен в Министерство иностранных дел КР. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство.
Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Кыргызстане Карим Кокрекбаев 14 сентября приглашен в Министерство иностранных дел КР. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство.
По его данным, причиной приглашения стали «систематические чрезмерные проверки со стороны казахстанских компетентных органов в международном аэропорту города Алматы». «В ходе встречи кыргызской стороной повторно была выражена озабоченность действиями компетентных органов Казахстана и настоятельная просьба особо обратить внимание на недопустимость чрезмерных и унижающих достоинство действий со стороны должностных лиц компетентных органов Республики Казахстан. Послу РК в КР была вручена соответствующая нота МИД», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что министерство отслеживает ситуацию и продолжит работу с казахстанской стороной по этому вопросу.
В мае МИД Кыргызстана уже направлял ноту Казахстану. Во внешнеполитическом ведомстве РК тогда ответили, что проверки «связаны с выявлением членов и пособников международных террористических организаций в свете произошедших за последний год резонансных террористических актов в иностранных государствах».
Кыргызстанцы сообщали, что представители спецслужб под разными предлогами в аэропорту Алматы проводят опросы, задают не связанные с поездкой вопросы, списывают персональные данные и IMEI-коды мобильных устройств.
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