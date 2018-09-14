Спикер – кукла перед Асилбеком?

В общественности говорится, что младший брат президента Сооронбая Жээнбекова Асилбек Жээнбеков решает много государственных вопросов, многие кадры повышаются или понижаются в должности посредством его намёков.





В общественности говорится, что младший брат президента Сооронбая Жээнбекова Асилбек Жээнбеков решает много государственных вопросов, многие кадры повышаются или понижаются в должности посредством его намёков. Но превращение Асилбека в закулисного «серого кардинала» опровергает он сам и старший брат президент, относятся как бы «народ будет говорить всякое». Конечно, может быть, он и вправду не вмешивается, сидит смирно. Но как говорится «если народ говорит, то не лжёт», наверное, трава без ветра не колышется. В этой связи Адахан Мадумаров сказал: «Ни для кого не секрет, что президент решает вопросы в парламенте через младшего брата, спикер – просто сидящая кукла». Пахнет правдой?..

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №33 от 14.09.2018/стр.5