Аскар Акаев похвалил Сооронбая Жээнбекова и заявил, что третьей революции не будет

Экс-президент уверен, что политический кризис в Кыргызстане скоро закончится
Политический кризис в Кыргызстане скоро закончится. Таким мнением поделился бывший президент Аскар Акаев в своем выступлении в Москве на научном семинаре в честь Дня независимости КР. Об этом сообщает Kginfo.ru.
Экс-глава государства уверен, что третьей революции в Кыргызстане не произойдет.
«Мы все стали очевидцами событий в Украине. Конфликт становится еще более острым. Кыргызстан не переживет третьей революции, и я могу с уверенностью сказать, что ее не будет. Сегодня для этого нет никаких оснований. Президент Сооронбай Жээнбеков взял правильный вектор развития, и политический кризис в Кыргызстане скоро закончится», - сказал Аскар Акаевич.
Source: https://vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!