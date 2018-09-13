Аскар Акаев похвалил Сооронбая Жээнбекова и заявил, что третьей революции не будет

Экс-президент уверен, что политический кризис в Кыргызстане скоро закончится

Политический кризис в Кыргызстане скоро закончится. Таким мнением поделился бывший президент Аскар Акаев в своем выступлении в Москве на научном семинаре в честь Дня независимости КР. Об этом сообщает Kginfo.ru.



Экс-глава государства уверен, что третьей революции в Кыргызстане не произойдет.

«Мы все стали очевидцами событий в Украине. Конфликт становится еще более острым. Кыргызстан не переживет третьей революции, и я могу с уверенностью сказать, что ее не будет. Сегодня для этого нет никаких оснований. Президент Сооронбай Жээнбеков взял правильный вектор развития, и политический кризис в Кыргызстане скоро закончится», - сказал Аскар Акаевич.

Source: https://vesti.kg