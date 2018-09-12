Руководство газеты «Майдан KG» считает претензии СДПК безосновательными

Н.Анаркулов: Наша статья была написала на основании информации с доказательствами, предоставленной членами СДПК

Руководство газеты «Майдан KG» считает жалобу на нее со стороны СДПК безосновательной. Как заявил «Азаттыку» главный редактор издания Нургазы Анаркулов, они готовы защищать честь газеты до конца.

В конце августа представитель партии Кундуз Жолдубаева обратилась в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ с заявлением на статьи об экс-президенте Алмазбеке Атамбаеве, опубликованные в ряде изданий, сведения в которых, по ее мнению, не соответствуют действительности.

Согласно данным партии, газета опубликовала информацию о том, что Атамбаев готовится совершить государственный переворот и что он встречался в Чуйской области с молодежью, раздавал деньги.

Руководитель издания подтвердил, что в одном из номеров действительно была опубликована такая статья:

- Наша статья была написала на основании информации с доказательствами, предоставленной членами той же партии. Мы включили туда и мнения о том, что Атамбаев не может пойти на шаги по совершению государственного переворота. Мы готовы судиться, чтобы доказать, что мы не распространяли сплетни.



Анаркулов добавил, что партия пытается ущемить свободу слова и отметила, что в своем заявлении она неправильно указала название газеты, написав «Майдан пресс».

Представитель СДПК Кундуз Жолдубаева заявление объясняет не попыткой ограничить свободу слова, а требованием соблюдать журналистскую этику.

Кроме «Майдан KG», в жалобе указаны онлайн-издания Kyrgyztoday.kg и NazarNews.kg. Руководители издания сообщили «Азаттыку», что не в курсе того, о каких статьях идет речь, и обещали предоставить комментарий после уточнения.

В августе СДПК уже подавала заявление в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ, посчитав, что газета «Кабар-инфо» опубликовала необъективную статью о Сапаре Исакове. Комиссия изучила материал и установила, что нарушены некоторые нормы журналистского кодекса и попросила опубликовать опровержение.

Этический кодекс журналиста, состоящий из 23 статей, принят в Кыргызстане в 2007 году. Комиссия, рассматривающая жалобы на СМИ, работает на добровольных началах уже более 10 лет. Она состоит из 13 человек – журналистов и представителей гражданского сообщества – и преследует цель разрешать конфликты между сторонами во досудебном порядке. Комиссию возглавляет Шамарал Майчиев.

Решения комиссии носят рекомендательный характер, юридической силы не имеют.

Источник - Азаттык