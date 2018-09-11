Турция: информационный бой за Киргизию — «Независимая газета»

Большая игра в Центральной Азии перешла в новую стадию – Анкара усиливает влияние, пишет «Независимая газета»:

Большая игра в Центральной Азии перешла в новую стадию – Анкара усиливает влияние, пишет «Независимая газета»:

Турция обошла Россию и Казахстан в гонке по доминированию в Центральной Азии. Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Бишкек в начале сентября поставил шах и мат всем, кто желал взять под «опеку» небольшую страну с масштабными гидроресурсами. Анкара практически обнулила геополитические дивиденды Москва от списания Бишкеку 500 млн долларов.

На протяжении ста лет Россия считала Центральную Азию (ЦА) своей вотчиной, в социалистический период Киргизия входила в СССР и подчинялась напрямую Москве. После распада советской империи она добровольна вошла в СНГ, а в 2014 году вступила в еще один политико-экономический союз координируемый Россией – ЕАЭС. Впрочем, последние двадцать лет не все было так гладко, в 2000 годах Бишкек предпочел многовекторность и разместил у себя американскую авиабазу. Чтобы избавиться от оплота НАТО в ЦА России понадобилось целых 15 лет, огромная информационная работа и сотни миллионов долларов. Россия максимально облегчила условия для трудовых мигрантов из Киргизии, открыла кредитную линию для бизнесменов, создав совместный фонд, помогала силовикам, учебным заведениям, спонсировала десятки крупных социальных проектов и вишенка на торте – простила 500 млн долларов, взятых взаймы с 2000 по 2010 год. Однако теперь ее лидерство в регионе под большим вопросом.

В 2016-2017 Казахстан использовал подковерные стратегии, чтобы заменить собой Россию, заметно перенаправившую свой взгляд на Украину и Сирию. В сеть запускались анонимные месседжи об объединении Узбекистана, Киргизии и Казахстана под «умной и сильной рукой елбасы». Нурсултан Назарбаев (именное его казахи называют лидером нации – елбасы), вложил немало средств в политехнологов и активистов в Киргизии, чтобы пролоббировать интересы Астаны и создать благоприятное впечатление о себе даже в разгар осеннего политического кризиса между государствами год назад. Сейчас очевидно, что он не потянул большую и дорогую игру, рассчитанную на несколько лет. Назарбаев – человек в возрасте и его первая задача удержать под контролем собственную страну. Но даже если он и планировал сделать соседнее государство фактически вассалом, ему придется смириться с сенсационным успехом Эрдогана.

Реджеп Эрдоган отошедший от принципов Мустафы Кемаля Ататюрка светскости (при котором женщины получили равные права с мужчинами и были упразднены суды шариата), сделал ставку на ислам и тюркизм. Именно этим, он, кажется, и нашёл подход к новому президенту Киргизии Сооронбаю Жээнебкову.

На открытии новой мечети в Бишкеке, построенной на средства Турции и при содействии Эрдогана, Жээнбеков произнес: «В Кыргызстане мечетей больше чем школ. Это хороший показатель. Некоторые говорят, что мечетей больше чем школ. Чем больше мечетей, тем больше станет совестливых детей. Чем больше медресе, тем больше нашей совестливой молодежи. Но все это надо контролировать».

Слова Жээнбекова были приняты «на ура» радикалами, теми кто давно мечтает видеть Турцию и Киргизию исламскими государствами, входящими в единый халифат. Сторонники светскости, которая закреплена в главном законе Киргизии, были заметно разочарованы, ведь в стране ощущается острая нехватка школ, а качество образование ухудшается с каждым годом, отражаясь на медицине и экономике. Отметим, что и жена Эрдогана, и супруга Жээнбекова носят платок на голове в знак набожности.

Еще неизвестно смог ли президент Турции вытеснить из Киргизии сторонников своего главного оппонента – Фетхуллаха Гюлена, который находится в изгнании в США. Статус учебных заведений «Себат» действующих на средства оппозиционного Эрдогану политика и переформатированных в 2017 году в «Сапат» с усилением влияния государства, пока не определен. Известно, что им в любом случае придется потесниться, Эрдоган договорился об открытии сети школ «Маариф» в Бишкеке и его регионах. Широкая сеть средних учебных заведений поможет ему закрепить свое влияние и в борьбе с Гюленом, и в геополитическом танго против стран рассматривающих бывшие республики СССР в Азии, как удобный плацдарм. Подобные преференции в Киргизии есть только у России, так как порядка 50% школ обучают на русском языке. Если Маариф докажет свою дееспособность, Турция получит тысячи и тысячи кыргызстанцев впитавших с себя детства идеи нужные Эрдогану: ислам и пантюркизм, где центральное место уделено главенству Турции.

О том, что президент Турции чувствует себя в Киргизии практически, как дома свидетельствует еще одно событие. Эрдоган передал Жээнбекову список людей, которые проживают на территорию Киргизской Республики и якобы работают на Гюлена и, по его мнению их надо срочно арестовать или депортировать в Турцию.

По сути приказной тон и открытое признание факта работы в КР сотрудников турецкой разведки из уст турецкого автократа, как ни странно, не смутили Бишкек.

На этом политические аппетиты и амбиции Эрдогана не закончились. Использовав, козырь в виде ислама и разыграв образовательную карту, он закрепил свой успех на позиции общих исторических и культурных истоков, обогнав Казахстан и Турменистан. Бренд Кыргызстана «Всемирные игры кочевников» — спортивные состязания и культурные мероприятия, стартовавшие на берегу Иссык-Куля в 2014 году были легко переданы Жээнбековым Эрдогану. Киргизия добровольно передала интегрирующее всех тюрков мира событие Турции, вложив в его создание и организацию миллиарды сомов. Естественно, что «Всемирные игры кочевников» идеально вписываются в государственную стратегию Анкары, не скрывающей свою ностальгию по золотым временам Османской империи. Визит Эрдогана и последние события в информационно-политическом поле Киргизии подогретые самим Жээнбековым, всколыхнули религиозные чувства мусульман, больше симпатизирующих шариату. Неизвестно выльется ли «мусульманская осень» в Киргизии в исламскую революцию или перед нами еще одна заявка Бишкека на особое внимание к себе Москвы и Вашингтона.

Автор K-News