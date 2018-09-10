Когда сдержит слово Сооронбай Жээнбеков?

Президент Сооронбай Жээнбеков на выборах победил благодаря экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, был вне себя от радости, на инаугурации «ляпнул» о самом первом указе.





Президент Сооронбай Жээнбеков на выборах победил благодаря экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, был вне себя от радости, на инаугурации «ляпнул» о самом первом указе. Тогда он не давал садиться пылинке на Атамбаева, стелился, расхваливая изо всех сил, сказал, что указ №1 вынесет о присвоении звания Героя Кыргызской Республики Атамбаеву. С тех пор прошло больше 9 месяцев, от «Ак шумкара» нет вестей. А ведь президент должен держать свое слово. В этом смысле он упрекал государственных чиновников «расходятся ваши слова с делами». Сначала самому надо бы показать пример, а потом критиковать других. Не выполняя сказанное самим, как будет требовать с других? Ясное дело, этот вопрос раздражает всякого. Поэтому подобало бы выполнить озвученное обещание, доказать, что слово главы государства не бывает двояким, вручить орден «Ак шумкар», и ходить со светлым лицом. А не слыть плохим согласно поговорке «у лжеца казан не кипит».

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №32 от 07.09.2018/стр.4, gezitter. org