Асылбек Жээнбеков – хозяин парламента?

4 сентября состоялась церемония открытия очередной сессии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
4 сентября состоялась церемония открытия очередной сессии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Торага парламента Дастанбек Жумабеков поздравил коллег с началом очередной сессии в Жогорку Кенеше. Затем церемония быстро закончилась, народные избранники разъехались по регионам, чтобы «работать с народом». Тогда сложилась интересная картина. Почти все депутаты столпились и один за другим начали здороваться с Асылбеком Жээнбековым. Даже с сидящим на почетном месте спикером они так не здоровались. Некоторые умудрились даже проводить А. Жээнбекова до его кабинета. Вот это да! Так чего от них ожидать? Так и надо нам, тем, кто терпит их, тем, кто избрал их!
Источник: газета «Айгай пресс» №10 от 07.09.2018 / стр. 2, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!