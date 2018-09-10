Раскрылось переменчивое лицо Сариева

Надоели так называемые аналитики, переливающиеся в зависимости от ситуации. Наблюдают за настроением стоящего во власти, сразу озвучивают предположения и мнения. Вот Марс Сариев в свое время хвалил работу Атамбаева, высказывал одобряющие мнения, а сегодня отвернулся в другую сторону.
Надоели так называемые аналитики, переливающиеся в зависимости от ситуации. Наблюдают за настроением стоящего во власти, сразу озвучивают предположения и мнения. Вот Марс Сариев в свое время хвалил работу Атамбаева, высказывал одобряющие мнения, а сегодня отвернулся в другую сторону. Разбрызгался слюной: «В политическом плане сейчас за Атамбаевым нет поддерживающих сил, застывающая паралитическая фигура. В настоящее время у него совсем нет политического веса. Он полностью стал политическим банкротом». Этим исходящим из обстоятельства предположением он раскрыл свое изменчивое лицо. Держась угодливой позиции, аналитики перестали стесняться высказывать всякую всячину. В точности как в поговорке «назови маляром, так покрасит бороду отцу».
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №32 от 07.09.2018/стр.3, gezitter. org
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