Матубраимов: Абылгазиев не может включиться в кадровую политику

Необходимо пересмотреть состав правительства. Такое мнение выразил в интервью радио "Марал" государственный и общественный деятель Алмамбет Матубраимов.





Необходимо пересмотреть состав правительства. Такое мнение выразил в интервью радио "Марал" государственный и общественный деятель Алмамбет Матубраимов.

По его словам, правительство сформировано, однако если оно не справляется с работой по всем фронтам, то такой исполнительной власти не нужно. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не может включиться в кадровую политику, потому что фракции все должностные места поделили между собой.

"Несмотря на молодость, у Сапара Исакова была собственная позиция. У Абылгазиева этого не наблюдается. Правительство должно поддерживать инициативу президента. Сейчас нет необходимости отправлять правительство в отставку. Надо упразднить дублирующие должности. Чем больше сотрудников, тем четче завершается работа", - отметил Матубраимов.

Не была рассмотрена ответственность ни одного правительства. Новое правительство должно взять на себя обязательства и ответственность прежних кабминов, добавил он.

"Каждая смена правительства негативно сказывается на состоянии экономики. Что касается парламента, то нет необходимости в его отставки, потому что до роспуска осталось мало времени ", - сказал Матубраимов.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org