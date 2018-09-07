Матубраимов: Абылгазиев не может включиться в кадровую политику

Необходимо пересмотреть состав правительства. Такое мнение выразил в интервью радио "Марал" государственный и общественный деятель Алмамбет Матубраимов.
Необходимо пересмотреть состав правительства. Такое мнение выразил в интервью радио "Марал" государственный и общественный деятель Алмамбет Матубраимов.
По его словам, правительство сформировано, однако если оно не справляется с работой по всем фронтам, то такой исполнительной власти не нужно. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не может включиться в кадровую политику, потому что фракции все должностные места поделили между собой.
"Несмотря на молодость, у Сапара Исакова была собственная позиция. У Абылгазиева этого не наблюдается. Правительство должно поддерживать инициативу президента. Сейчас нет необходимости отправлять правительство в отставку. Надо упразднить дублирующие должности. Чем больше сотрудников, тем четче завершается работа", - отметил Матубраимов.
Не была рассмотрена ответственность ни одного правительства. Новое правительство должно взять на себя обязательства и ответственность прежних кабминов, добавил он.
"Каждая смена правительства негативно сказывается на состоянии экономики. Что касается парламента, то нет необходимости в его отставки, потому что до роспуска осталось мало времени ", - сказал Матубраимов.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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