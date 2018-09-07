Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение о своем рабочем визите в Кыргызстан

Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал перед Всемирными играми кочевников в Кыргызстан и участвовал в ряде мероприятий.
Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал перед Всемирными играми кочевников в Кыргызстан и участвовал в ряде мероприятий. О своем визите в страну он оставлял нижеследующее заявление на своей странице в Твиттере: «Считаю, мой рабочий визит в Кыргызстан будет всесторонне плодотворным и успешным. Выражаю благодарность пригласившему меня главу страны Сооронбаю Жээнбекову и гостеприимному народу».
«На прошедшем в городе Чолпон-Ате 6 саммите тюркоязычных государств во время обмена мнениями с президентами других стран наряду с региональными и глобальными вопросами был поднят вопрос торговли в национальной валюте. Кроме того был разговор о борьбе с «FET». Мы заинтересованы вести совместную работу в политической, культурной и торговой сфере. На бизнес-форуме мы объявили о создании условий для привлечения инвестиций», - говорит Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник: газета «De факто» №31 от 07.09.2018/стр.2, gezitter. org
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