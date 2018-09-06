Почему депутаты не собрались сегодня на пленарном заседании ЖК?

Выяснилось, что полноценно служить народу парламентарии начнут только со следующей недели
Депутаты Жогорку Кенеша после двухмесячных каникул официально приступили к работе 4 сентября, торжественно открыв очередную сессию. Однако сегодня пленарное заседание не состоялось.
По какой причине парламентарии не вышли сегодня на работу, Vesti.kg объяснила депутат Айнуру Алтыбаева. По ее словам, на сегодняшний день отсутствует повестка пленарного заседания.
- Накануне торага Жогорку Кенеша объявил о том, что работа начнется со следующей недели. Поскольку предыдущие дни были выходными, комитеты парламента не заседали, в связи с чем повестка еще не составлена, - пояснила народная избранница.
По словам Алтыбаевой, со следующей недели народные избранники начнут полноценную работу.
- Работа профильных комитетов начнется с понедельника, и будет определена повестка на пленарные заседания среды и четверга, - добавила Айнуру Тойчиевна.
В заключение она отметила, что председатели комитетов ЖК должны доложить координационному совету, какие законопроекты планируют вынести на обсуждение.
SOURCE: HTTPS://VESTI.KG
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