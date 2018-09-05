«Семья Курманбека Бакиева вывела из страны $200-300 миллионов»

Семья бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева вывела из страны 200-300 млн долларов. Об этом в интервью «Азаттыку» заявил Евгений Гуревич, заочно осужденный в Кыргызстане финансовый советник Бакиевых, отбывающий срок в США.





Семья бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева вывела из страны 200-300 млн долларов. Об этом в интервью «Азаттыку» заявил Евгений Гуревич, заочно осужденный в Кыргызстане финансовый советник Бакиевых, отбывающий срок в США.

Он утверждает, что располагает достаточными доказательствами, и заявляет о готовности к сотрудничеству с правительством Кыргызстана. Евгений Гуревич также рассказал о коррупционных схемах, действовавших при правлении Бакиева, и о том, чем он занимался после отъезда из Кыргызстана.

«Азаттык»: После апрельских событий новая власть Кыргызстана обвинила вас, Бакиева и других членов семьи в том, что вы вывезли огромные деньги из страны. В 2014 году суд приговорил вас, Максима Бакиева, Михаила Наделя к 25 годам лишения свободы каждого по делу о мошенничестве при выводе средств Соцфонда в размере 2 млрд сомов. По вашему мнению, были ли выведены деньги из Кыргызстана? Если да, то сколько? И кем?

Евгений Гуревич: Деньги, несомненно, из Кыргызстана были выведены. Они были выведены семьей Бакиевых. Ни мною, ни другими знакомыми партнерами. Вы должны понимать, что Бакиевы - это достаточно алчные люди. Они оставили очень много людей вокруг себя в ситуации, где они не могут позволить себе оплатить даже юриста.

«Азаттык»: Вы сказали, что, несомненно, деньги были выведены из страны. По вашим оценкам, сколько денег? Хотя бы примерно?

Евгений Гуревич: 200-300 миллионов.

«Азаттык»: И у вас есть доказательства?

Евгений Гуревич: У меня есть точные доказательства.

«Азаттык»: Два года назад издание Bloomberg опубликовало материал о вас, где вы говорили о коррупционных схемах Бакиева – от откатов правительственных проектов до получения огромных взяток наличными. Речь шла буквально о мешках, набитых деньгами. Так писали журналисты Bloomberg. Можете рассказать о масштабах коррупции во времена Бакиевых?

Евгений Гуревич: Масштаб коррупции был огромным, мне не с чем сравнить. Потому что это был мой первый, и надеюсь, последний опыт с такого типа бизнесом, будем это называть так. Мое мнение: алчность Бакиевых даже погубила те хорошие идеи, а у него были хорошие идеи. Но желание иметь отношение к любому бизнесу, начиная от банковского сектора, коммуникаций, ГСМ, супермаркетов… То есть, любого бизнеса, который так или иначе приносил доход… Максим пытался ко всему себя присобачить, что ли.

«Азаттык»: Вы сказали, что Максим Бакиев в те времена, когда его отец был президентом Кыргызстана, вмешивался в разные дела, бизнес. Вы были членом совета директоров аэропорта «Манас». Было много споров вокруг поставки авиакеросина на американскую базу. Члены Временного правительства не раз заявляли о том, что Максим Бакиев и его приближенные контролировали поставки ГСМ, и тем самым делали большие деньги. Вам известно, какие коррупционные схемы были там? Продолжались ли такие схемы после 2010 года?

Евгений Гуревич: Я не знаю, что происходило после. Я точно знаю, что Максим имел непосредственную скрытую долю в Mina и Red Star. Меня очень удивило, что расследование Конгресса США не подтвердило этот факт, либо они не хотели подтверждать этот факт. Потому что это было бы не очень выгодно и Пентагону. Это могло все вылиться в некий огромный скандал, который на тот момент никому не был нужен. Мне сложно сказать.

«Азаттык»: Несколько лет назад вышла аудиозапись вашего разговора с Максимом Бакиевым. Это был довольно открытый, можно сказать, даже дружеский разговор. Слушая вас, я понимаю, что вы больше не поддерживаете связь с Максимом Бакиевым или членами семьи Бакиевых. Но вы сами можете подтвердить? Вы до сих пор общаетесь с Бакиевыми?

Евгений Гуревич: Я не общался с Максом с 2012 года. Нужно понимать, что американские власти на тот момент предъявили некоторые криминальные претензии к Бакиевым. Мое общение с Бакиевыми после моего отъезда из Минска в 2011 году было связано исключительно с этим.

Я, безусловно, чувствую вину. Наверное, самая большая ошибка, которую я совершил в жизни, хотя я совершил их много, это было то, что когда я понял, кто такой Бакиев, моя алчность, мое желание легкого заработка взяло верх над всеми морально-этическими соображениями. За это я чувствую ответственность. Считаю ли, что было бы справедливо, чтобы Макс сел за те вещи, которые он сделал в Америке и Киргизии, и поможет ли это кыргызскому народу, я не знаю. Что точно помогло бы кыргызскому народу - если бы мы смогли вернуть те средства, которые были выведены.

(сокращено)

«Азаттык», Кубат Касымов, Улан Асаналиев

Источник: газета «Фабула пресс» №55 от 04.09.2018 / стр. 4, gezitter. org