Жээнбеков: Железная дорога «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» имеет важное значение

Кыргызстан, как государство, не имеющее выхода к морю, заинтересовано в успешном развитии транспортных маршрутов, полноценно связывающих торговлю между востоком и западом.

Кыргызстан, как государство, не имеющее выхода к морю, заинтересовано в успешном развитии транспортных маршрутов, полноценно связывающих торговлю между востоком и западом. Об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 3 сентября на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате.

По его словам, в этой связи имеет важное значение проект строительства железнодорожной магистрали «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Инициатива о строительстве железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» поднимается время от времени в течение около 20 лет. Но проект остается нереализованным.

В 2017 году обсуждение проекта вновь активизировалось. С 25 по 27 декабря в Ташкенте прошли трехсторонние переговоры по проекту железной дороги.

Действовавший на тот момент посол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков сообщал, что на встрече приняты решения по срокам реализации проекта, источникам финансирования и разработке технико-экономического обоснования. Отмечалось, что в апреле 2018 года страны намерены определить маршрут новой железнодорожной ветки.

В 2002 году Пекин разработал ТЭО проекта и определил маршрут дороги – поезда должны были проезжать в Узбекистан через Торугарт, джайлоо Арпа, Узгенский и Кара-Сууйский районы. Протяженность маршрута по Кыргызстану составляла 268 км. Предполагалось строительство 95 мостов и 48 тоннелей общей протяженностью около 50 км.

В 2012 году Кыргызстан представил свой вариант проекта по строительству железной дороги, по которому маршрут пролегал через Торугарт, Ат-Башинский, Ак-Талинский, Тогуз-Тороуский и Сузакский районы. Согласно проекту кыргызской стороны, протяженность дороги по стране составляла 380 км. Стоимость реализации при этом была существенно ниже - за счет меньшего числа мостов и тоннелей.

Ранее Бишкек предложил еще несколько вариантов, утверждая, что они обойдутся намного дешевле. Озвучивалось, что строительство дороги обойдется примерно в 2 млрд долларов. СМИ сообщали, что Китай также просит доступ к природным ресурсам.

Кыргызская сторона предлагала два варианта реализации проекта – путем концессии и создания совместного предприятия. Кыргызстан сообщал, что Китай согласился на первый вариант, по которому предполагалось привлечение зарубежных инвестиций в строительство дороги. После того, как вложения окупятся, дорога должна была перейти кыргызской стороне.

centralasian.org