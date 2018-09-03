У бизнесменов Турции есть возможность успешного инвестирования в экономику Кыргызстана

В Бишкеке прошел бизнес-форум с участием президентов Турции и Кыргызстана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 2 сентября, вместе с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым принял участие в кыргызско-турецком бизнес-форуме в столице.

В ходе мероприятия Эрдоган поблагодарил Жээнбекова и кыргызский народ за теплый прием и отметил, что прошедшие встречи являются историческим событием в двусторонних отношениях и открывают новую страницу в истории дружбы и сотрудничества двух государств.

Глава Турции выразил уверенность в том, что турецкие бизнесмены могут внести значительный вклад в развитие экономики Кыргызстана, и призвал их активнее сотрудничать с кыргызскими коллегами.

Эрдоган акцентировал внимание турецких бизнесменов на улучшении транспортно-авиационной инфраструктуры, а также на таких сферах, как туризм, образование и здравоохранение. Вместе с тем он напомнил, что турецкие предприниматели активно работают в Кыргызстане и создают новые рабочие места.

Президент Турции отметил влияние доллара на экономику их республики и подчеркнул, что она активизирует торгово-экономическое сотрудничество с Китаем и Россией с использованием собственной валюты, а также призвал рассмотреть такие же возможности в сотрудничестве с Кыргызстаном.

Эрдоган с удовлетворением отметил слова Сооронбая Жээнбекова о готовности защиты иностранных инвестиций и заверил, что бизнесмены Турции будут вкладывать в экономику Кыргызстана. Он напомнил, что вчера, 1 сентября, по итогам переговоров подписано 12 документов, что является показателем стремления двух стран к дальнейшему развитию сотрудничества.

Лидер Турции добавил, что Кыргызстан – братская страна, с которой Турция имеет особые, дружеские отношения.



Source: https://vesti.kg/

