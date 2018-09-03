Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 сентября, в Чолпон-Ате встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Кыргызстан для участия в заседании саммита глав-государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 сентября, в Чолпон-Ате встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Кыргызстан для участия в заседании саммита глав-государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
«Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию братских отношений, построенных на взаимном доверии и уважении. Мы готовы к открытой и содержательной беседе с нашими друзьями, по всем аспектам. Я хочу искренне поздравить вас с 100-летием Азербайджана», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение посетить братский Кыргызстан.
«Это место важно для всего мира, является уникальным природным памятником, который радует кыргызстанцев, и всех, кто приезжает в это прекрасное место. Хотел бы поздравить вас с организацией саммита совета сотрудничества тюркоязычных государств. Это важное мероприятие, которое подтвердит наше единство и сотрудничество, очень хорошая возможность встретиться и обсудить наши двусторонние отношения. Я придаю важное значение сотрудничеству с Кыргызстаном. Мы намерены наращивать сотрудничество по всем направлениям — политическим, экономическим связям, в транспортной сфере раскрываются очень хорошие возможности», — отметил Ильхам Алиев и добавил, что сегодняшняя встреча даст новый толчок отношениям, которые будут дальше успешно развиваться.
Ильхам Алиев пригласил Сооронбая Жээнбеков с официальным визитом в Азербайджан.
Автор К-Nеws
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