Ильхам Алиев пригласил Сооронбая Жээнбеков с официальным визитом в Азербайджан

Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 сентября, в Чолпон-Ате встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Кыргызстан для участия в заседании саммита глав-государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 сентября, в Чолпон-Ате встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Кыргызстан для участия в заседании саммита глав-государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию братских отношений, построенных на взаимном доверии и уважении. Мы готовы к открытой и содержательной беседе с нашими друзьями, по всем аспектам. Я хочу искренне поздравить вас с 100-летием Азербайджана», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение посетить братский Кыргызстан.

«Это место важно для всего мира, является уникальным природным памятником, который радует кыргызстанцев, и всех, кто приезжает в это прекрасное место. Хотел бы поздравить вас с организацией саммита совета сотрудничества тюркоязычных государств. Это важное мероприятие, которое подтвердит наше единство и сотрудничество, очень хорошая возможность встретиться и обсудить наши двусторонние отношения. Я придаю важное значение сотрудничеству с Кыргызстаном. Мы намерены наращивать сотрудничество по всем направлениям — политическим, экономическим связям, в транспортной сфере раскрываются очень хорошие возможности», — отметил Ильхам Алиев и добавил, что сегодняшняя встреча даст новый толчок отношениям, которые будут дальше успешно развиваться.

Ильхам Алиев пригласил Сооронбая Жээнбеков с официальным визитом в Азербайджан.

Автор К-Nеws