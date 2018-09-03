Турецкий парламентский корпус будет тесно работать с Жогорку Кенешем – Эрдоган

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков и лидеры всех шести парламентских фракций встретились с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба праламента.

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков и лидеры всех шести парламентских фракций встретились с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба праламента.

На встрече обсужден ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, а также их дальнейшее развитие и укрепление. Стороны также обсудили межпарламентское сотрудничество. Джумабеков подчеркнул, что необходимо и далее укреплять сотрудничество парламентариев в рамках ТюркПА.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стратегическое сотрудничество будет нарастать при поддержке всех ветвей власти.

«Сотрудничество между парламентами двух стран набирает обороты и это меня радует. Наш парламентский корпус будет тесно работать с Жогорку Кенешем», – заявил президент Турции.

Эрдоган передал приветственное послание депутатам и торага Жогорку Кенеша от имени спикера турецкого парламента Бинали Йылдырыма и приглашение принять участие в очередном заседании ТюркПА в ноябре текущего года.





Автор К-Nеws