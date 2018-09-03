Турецкий парламентский корпус будет тесно работать с Жогорку Кенешем – Эрдоган

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков и лидеры всех шести парламентских фракций встретились с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба праламента.
Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков и лидеры всех шести парламентских фракций встретились с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба праламента.
На встрече обсужден ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, а также их дальнейшее развитие и укрепление. Стороны также обсудили межпарламентское сотрудничество. Джумабеков подчеркнул, что необходимо и далее укреплять сотрудничество парламентариев в рамках ТюркПА.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стратегическое сотрудничество будет нарастать при поддержке всех ветвей власти.
«Сотрудничество между парламентами двух стран набирает обороты и это меня радует. Наш парламентский корпус будет тесно работать с Жогорку Кенешем», – заявил президент Турции.
Эрдоган передал приветственное послание депутатам и торага Жогорку Кенеша от имени спикера турецкого парламента Бинали Йылдырыма и приглашение принять участие в очередном заседании ТюркПА в ноябре текущего года.
Автор К-Nеws
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