Собрание, где не участвовали истинные социал-демократы

Наверное, ничего не изменится от проделок Сагынбека Абдрахманова, который ходит один и заявляет, что провел собрание. Потому что на его собрании не будут участвовать те, кто считает себя членом СДПК.





Наверное, ничего не изменится от проделок Сагынбека Абдрахманова, который ходит один и заявляет, что провел собрание. Потому что на его собрании не будут участвовать те, кто считает себя членом СДПК. Например, на встрече в Кетмен-Тобо присутствовала горстка малоизвестных людей. На этом собрании не был ни один член Токтогульского городского кенеша, представители недавно победивших на выборах семи партий. Одним словом, кто назовет легитимным собрание, где были одни «свои» и никто другой.

Печать и прочие атрибуты находятся в железном сейфе Атамбаева, поэтому возникает вопрос – насколько действенным было это собрание? Смехотворно то, как он оспаривает партию, готов идти до конца. Если под ним нет штаба, если в карманах гуляет ветер, за ним нет многочисленного народа, то кто будет считать этого человека лидером партии? Из-за отсутствия людей, которые ставили бы на место тех, кто хочет стать лидером партии, страдает репутация самой партии. Не удивляйтесь, если завтра появятся те, кто пожелает отобрать «Республику», а после праздников – «Ата Мекен». В общем, ситуация малоприятная.

Источник: газета «Ачык Соз» №25 от 30.08.2018 / стр. 2, gezitter. org