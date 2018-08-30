СДПК: "Сложилось устойчивое мнение, что Рыспаев слишком уж явно поддерживает бывшего директора ТЭЦ"

Своим отношением депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев поставил себя вне партии, сказала порталу SUPER.KG официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.



Своим отношением депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев поставил себя вне партии, сказала порталу SUPER.KG официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

"В СДПК не было партийной деятельности, переговоров по поводу будущего страны, согласия. Если будет доказана вина СДПК по ТЭЦ Бишкека, я не смогу оставаться в этой партии, потому что мы не жили в этой партии по-родственному", - говорил депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев.

На словах Рыспаев выступает против нарушений на ТЭЦ Бишкека. Но у всех сложилось устойчивое мнение, что слишком уж явно он поддерживает бывшего директора ТЭЦ Омуркул уулу Нурлана, которого многие называют "главным виновником аварии".

Да и сам Рыспаев не отрицает, что именно он "порекомендовал" Омуркул уулу Нурлана на эту должность.

Мы также видим, что и после аварии у экс-директора даже, как говорится, волос с головы не упал". Вместо вызовов на допрос Омуркул уулу Нурлана постоянно приглашали на пленарные заседания Жогорку Кенеша, на заседания профильного комитета, которым руководит Кожобек Рыспаев. А ведь именно бывший директор давал приказ своей бухгалтерии принять на баланс основные средства после модернизации ТЭЦ, включая злополучные плоскогубцы", - заявила представитель СДПК.

Отметим, 29 августа Социал-демократическая партия распространила заявление о том, что депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев исключён из рядов этой партии. Рыспаев в свою очередь заявил, что причиной его вывода из партии стало то, что он не поддержал членов СДПК.

Источник: super.kg, gezitter. org