Не нужно забывать, что Бог наделит Атамбаева тяжелыми испытаниями, но в то же время наделит большими победами

Начали усиливаться те, кто оказывает давление со словами: «Атамбаев выбыл из народа, мы его не простим, его надо сажать!» Создается ощущение, что такие выкрики переносятся на плоскость мести.





Начали усиливаться те, кто оказывает давление со словами: «Атамбаев выбыл из народа, мы его не простим, его надо сажать!» Создается ощущение, что такие выкрики переносятся на плоскость мести. А совершил ли Атамбаев преступление против страны, или был созидателем? Время покажет. Справедливости ради стоит отметить, что пока рано делать выводы.

Напомним, при режимах Акаева и Бакиева Атамбаеву приходилось очень тяжело, были дни, когда вокруг него оставались считанные люди. Его очерняли перед народом, даже пытались убить. Он не сломался несмотря на тяжелые испытания политики, не перестал бороться. Таким образом, он превратился в «мотор» двух революций, стоял во главе смены власти в 2005-2010 гг. Атамбаев рисковал своей головой в борьбе с Белым домом…

А какова ситуация сейчас? Невозможно сравнить с режимами Акаева и Бакиева. С сегодняшней властью бороться гораздо легче. Президент Жээнбеков «вышел из его шинели». Они наизусть знают секреты друг друга. Самое главное – Атамбаев профессионал по части достижения своих целей. Не подает виду, хотя людей из его окружения посадили, а многие его предали. До этого власть побеждала в информационной войне. Сейчас Алмазбек Шаршенович хромает по части организации пиара, идеологии. На «Форуме» проблем с деньгами нет, но нет журналистского ресурса, тех, кто смело будет бороться с властью. Нужно укреплять тылы…

Общественность видит, как не радует кадровая политика власти. Элементарный пример: народ недолюбливает правительство, мэра. А если не налажена кадровая политика, очевидно, что впоследствии будут допущены ошибки. Если с осени рейтинг власти будет падать, а с другой стороны вскроется рана севера и юга? Все это позволит Атамбаеву пополнять политические очки. У нашего героя есть электорат. Это важный показатель. На всяких пирушках, на улице усилятся разговоры против власти. Куда мы спрячем региональное деление внутри народа?..

Нужно еще отметить основную «болезнь» нашей элиты. Президент Жээнбеков не может наделить должностью всех политиков, надеющихся получить кресло. Все это превратятся в обиды, к осени сформируется первичный слой оппозиции. Любые силы, сформированные против власти, испытывают трудности с финансовыми ресурсами. Поэтому они будут зависимы от Атамбаева. Будут вынуждены объединиться, преследуя собственные интересы. Не добьются цели те, кто хотят посадить Атамбаева. Против этого могут выступить лидеры Центральной Азии или Кремль. Потому что в нашем регионе еще не практиковался арест экс-президента. Внешние силы не хотят допустить этого, чтобы не заразиться таким опасным «вирусом»…

Вот так. Значит, политическое будущее Атамбаева еще впереди?..

Источник: газета «Азия news» №34 от 30.08.2018 / стр. 5, gezitter. org